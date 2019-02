Aktien Asien: Nikkei nähert sich 21000 Punkten trotz Sony-Einbruch

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,46 Prozent auf 20 883,77 Punkte. Damit nähert er sich wieder der im Dezember gefallenen Schwelle von 21 000 Punkten.

Negativ ragten die Papiere von Sony mit einem Rutsch um 8 Prozent heraus. Das Geschäft mit der an sich sehr erfolgreichen PlayStation 4 lief im Vorjahr nicht so gut wie gewohnt. Es wurden deutlich weniger Konsolen verkauft und der Konzern musste mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen. Ihre Umsatzschätzung kappten die Japaner, woraufhin auch einige Analysten zurückhaltender wurden.

In Festland-China wird diese Woche wegen des Neujahresfestes nicht gehandelt. Der Hang Seng in Hongkong legte im verkürzten Handel um 0,21 Prozent auf 27 990,21 Punkte zu./ag/mis

(AWP)