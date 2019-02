Etwas schwächere Vorgaben der Wall Street haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. An der Wall Street hatten Anleger nach dem zuletzt guten Lauf erst einmal Kasse gemacht. Der japanische Nikkei-225 hatte bereits in den vergangenen Tagen leichte Ermüdungserscheinungen gezeigt, nachdem sich die runde Marke von 21 000 Punkten als zu hohe Hürde erwiesen hatte.