Aktien Asien: Nikkei und CSI 300 steigen - Hongkong fällt nach neuen Protesten

Die bedeutenden asiatischen Börsen sind am Montag überwiegend mit positivem Vorzeichen in die neue Woche gestartet. Der zuletzt wiedergekehrte Konjunkturoptimismus - auch wegen des Waffenstillstands im Zollstreit zwischen den USA und China - sorgt neuerdings für relativ gute Stimmung an den Weltbörsen. Dies zeigte sich zu Wochenbeginn auch in Asien.