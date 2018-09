Aktien Asien: Nikkei vor Fed-Entscheid solide - Kurserholung in China

An den asiatischen Aktienmärkten waren am Mittwoch weitgehend positive Vorzeichen zu beobachten. Der japanische Nikkei etwa behauptete sich moderat mit 0,4 Prozent im Plus, er ging bei 24 033,79 Punkten aus dem Handel. Börsianern zufolge nahmen die Anleger in Tokio vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed eine eher abwartende Haltung ein.