Aktien Asien: Nikkei weiter auf Erfolgskurs - China rudert aber etwas zurück

An den asiatischen Aktienmärkten hat es am Dienstag keine einheitliche Tendenz gegeben. Während die Märkte in China und Hongkong im Minus lagen, ging es in Japan weiter bergauf. Der Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug fort und legte den siebten Handelstag in Folge zu. Der Tokioter Leitindex gewann knapp ein halbes Prozent auf 22 974,13 Punkte. Er festigte so sein höchstes Niveau seit einem Jahr.