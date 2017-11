Aktien Asien: Nordkoreas Raketentest lässt Anleger weitgehend kalt

Die Anleger an Asiens Börsen haben den erneuten nordkoreanischen Raketentest am Mittwoch weitgehend ausgeblendet. Während es in Japan unter anderem dank des schwachen Yen leicht nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Aktienbörsen moderate Verluste. Dort setzt sich die Korrektur nach dem vor einer Woche erreichten Mehrjahreshoch fort.