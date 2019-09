Aktien Asien: Nur wenig Bewegung - Kleine Erholung in China

Kurz vor der voraussichtlich zweiten Zinssenkung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr haben sich Anleger an den asiatisch-pazifischen Börsen am Mittwoch nicht viel zugetraut. Die Börsenbarometer der grossen Aktienmärkte bewegte sich in engen Grenzen um die Schlusskurse des Vortages. Eine Kurserholung war in China zu beobachten nach starken Verlusten am Dienstag.