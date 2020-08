Aktien Asien: Ohne klare Richtung

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind uneinheitlich in den Monat August gestartet. Während die japanischen und chinesischen Festlandsbörsen anzogen, ging es in Hongkong abwärts. Händler nannten unter anderem die verschärften Spannungen zwischen den USA und China als Belastungsfaktor. Positive Impulse lieferten hingegen frische Konjunkturdaten aus China.