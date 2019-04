Aktien Asien: Positive Signale im Handelsstreit liefern Nikkei Rückenwind

Die Aussicht auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den China und den Vereinigten Staaten hält die Anleger auch an den Börsen Asiens bei Laune. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag 0,38 Prozent höher mit 21 807,50 Punkten und baute damit den Wochengewinn auf knapp drei Prozent aus. Gute Vorgaben kamen von der Wall Street, die tags zuvor gestiegen war. In China wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.