Die moderaten Gewinne an der Wall Street haben die Anleger an den wichtigsten asiatischen Börsen am Freitag zumindest teilweise in Kauflaune versetzt. Auch an einigen asiatischen Börsen kam weiterhin gut an, dass die US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Wochenmitte ein behutsames Vorgehen bei weiteren Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt hatte.