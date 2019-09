Hongkongs Aktienmarkt hat am Mittwoch zur Erholungsrally angesetzt und so die meisten asiatischen Börsen ebenfalls leicht nach oben gezogen. Auslöser waren Spekulationen im späteren Handel, dass Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam das hochstrittige Auslieferungsgesetz, gegen das in der Sonderverwaltungszone seit Wochen massenhaft protestiert wird, endlich zurückzieht. Das Gesetz sollte es der Hongkonger Regierung erlauben, Verdächtige an die chinesische Justiz zu überstellen. Die enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie fanden vor diesem Hintergrund kaum mehr Beachtung.