Aktien Asien: Satt im Plus - Aussicht auf weitere Handelsgespräche gibt Auftrieb

Die angekündigte Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat am Donnerstag den meisten Börsen in Asien Auftrieb gegeben. Zudem hofften Anleger darauf, dass die chinesische Regierung etwas zur Stützung der heimischen Wirtschaft unternehmen werde, hiess es von Marktexperten. So sprach sich der Staatsrat zur Wochenmitte für den "zeitnahen" Einsatz mehrerer Instrumente zur Konjunkturstützung aus.