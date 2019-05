Aktien Asien Schluss: China-Börsen erholt - Indien weiter von Wahl angetrieben

Die Börsen in Fernost haben sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen gezeigt. Bedeutende Neuigkeiten im US-chinesischen Handelsstreit gab es nicht, und so war in China vor dem Wochenende etwas Erholung angesagt, während sich die Anleger in Tokio nicht mehr eindeutig in eine Richtung positionieren. "Abwechselnd harte und beruhigende Worte von Donald Trump und seinen Beratern sind zur Norm für den Stand der Verhandlungen mit China geworden", sagte ein Händler.