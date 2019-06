Der japanische Nikkei 225 legte um 1,20 Prozent auf 21 134,42 Punkte zu. In China gewann der CSI 300 nach dem verlängerten Wochenende 1,29 Prozent auf 3610,74 Punkte. In Hongkong stieg der Hang Seng ungeachtet heftiger Proteste am Wochenende gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz sogar um 2,27 Prozent auf 27 578,64 Punkte./he

