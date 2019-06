Aktien Asien Schluss: Freude über Hinweise auf Lockerung der US-Geldpolitik

An Asiens wichtigsten Aktienmärkten ist es nach dem starken Vortag am Donnerstag weiter bergauf gegangen. Vor allem Chinas Festlandsbörsen profitierten von den Hinweisen auf eine Lockerung der US-Geldpolitik am Mittwochabend. Die nächste Hürde für die Märkte sei nun das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel Ende Juni, sagte ein Analyst. Dessen Ankündigung durch Trump hatte die Märkte schon zuletzt angeschoben.