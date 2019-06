Nach der jüngst trägeren Entwicklung hat sich am Donnerstag an den Börsen Asiens die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China beim anstehenden G20-Gipfel breit gemacht. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kommen an diesem Samstag zusammen, um über den seit einem Jahr andauernden Konflikt zu beraten.