Aktien Asien Schluss: Handelssorgen belasten erneut - Wahl treibt Indien an

Wieder zunehmende Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Börsen Asiens am Donnerstag mehrheitlich belastet. Als aktueller Belastungsfaktor galten diverse skeptische Kommentare in der chinesischen Presse, die bei Anlegern die Sorge untermauerten, dass eine Lösung nach wie vor nicht in Sicht ist.