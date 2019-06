Aktien Asien Schluss: Kurse zollen jüngster Stärke und Iran-Konflikt Tribut

Vor dem Wochenende haben die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte ihrer jüngsten Stärke und der Zuspitzung des amerikanisch-iranischen Konflikts Tribut gezollt. Während es in Hongkong und insbesondere in Japan am Freitag bergab ging, konnten sich Chinas Festlandsbörsen einigermassen auf ihrem jüngst erreichten Niveau behaupten. Zuletzt hatten die Anleger weltweit Signale der grossen Notenbanken für eine lockere Geldpolitik gefeiert.