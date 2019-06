Aktien Asien Schluss: Laune bleibt wegen Handelsstreit gedämpft

Der sich weiter zuspitzende globale Handelsstreit hat die Börsen Asiens am Montag mehrheitlich belastet. An den Finanzmärkten hinterliess die an Schärfe gewinnende Rhetorik aus China gegenüber den USA ihre Spuren. Die Führung in Peking geht offenbar von einem lange andauernden Konflikt aus. "China ist offen für Verhandlungen, wird aber bis zum Ende kämpfen, wenn es nötig ist", hiess es in einem "Weissbuch". Als neueste Waffe will Peking eine Liste mit "unzuverlässigen" ausländischen Firmen aufstellen.