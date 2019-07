Aktien Asien Schluss: Moderate Gewinne dank Konjunkturdaten aus China

Positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China haben am Montag die Börsen des Landes gestützt. So legte der CSI 300, der die 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, zuletzt um 0,19 Prozent zu. In Hongkong notierte der Hang Seng kurz vor Handelsschluss ebenfalls moderat im Plus. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.