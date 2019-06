Aktien Asien Schluss: Nikkei steigt vor US-Arbeitsmarktbericht

Die Börsen Asiens haben am Freitag vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts in den USA überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 nahm den Schwung der US-Börsen vom Donnerstag mit und stieg um ein halbes Prozent auf 20 884,71 Punkte. Auch in Südkorea ging es aufwärts, während Indien etwas schwächelte.