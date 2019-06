Aktien Asien Schluss: Trump-Aussagen zu Treffen mit Xi und Geldpolitik beflügeln

Die Hoffnung auf Fortschritte beim amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hat Asiens wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch beflügelt. Zudem stiessen Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik - wie auch an den anderen Börsen - auf ein positives Echo. Nun kommt es darauf an, ob die US-Notenbank Fed am Abend wie erhofft eine Zinssenkung verbal vorbereitet.