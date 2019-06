Aktien Asien Schluss: Zinsfantasie stimmt Anleger etwas zuversichtlicher

Allerdings liesse sich auch mit Zinssenkungen der Handelskonflikt nicht vom Tisch wischen, sollte er weiter eskalieren, sagte ein Händler. Daher lehnten sich viele Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster.

In Hongkong stieg der Hang Seng um 0,22 Prozent auf 26 819,12 Punkte, während der CSI 300 als Auswahlindex der chinesischen Festlandbörsen schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent auf 3597,1 Punkte. In Japan schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 1,80 Prozent auf 20 776,10 Punkte./mis/jha/

(AWP)