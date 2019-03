Aktien Asien: Schwache US-Vorgaben und Wachstumssorgen belasten die Kurse

Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Donnerstag wegen Konjunktursorgen nachgegeben. Sie folgten damit schwächeren Vorgaben der US-Märkte. So schwächte sich das Wachstum der US-Wirtschaft nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zu Jahresbeginn etwas ab. Zudem hatte die Beschäftigung in der Privatwirtschaft der USA im Februar laut Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP überraschend schwach zugelegt. Und das US-Handelsbilanzdefizit hatte sich auf den höchstens Stand seit zehn Jahren ausgeweitet.