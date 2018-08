Aktien Asien: Sorge um China und schwache Techwerte lassen Börsen fallen

Verluste vor allem bei Technologiewerten haben am Mittwoch die Börsen in Asien gedrückt. Wie Marktteilnehmer erklärten, rückten zudem die Sorgen um Chinas Wirtschaft wieder in den Vordergrund, nachdem die Währungskrise in der Türkei vorerst verdaut ist. Die höchsten Verluste in der Region verbuchten die chinesischen Handelsplätze selbst, aber auch in Japan ging es abwärts. Die Börse in Südkorea blieb wegen eines Feiertages geschlossen.