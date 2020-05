Aktien Asien: Sorge vor zweiter Corona-Welle macht sich breit

In China hielt sich der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt mit einem kleinen Plus ebenso stabil wie der in Hongkong der Hang Seng , der ein klein wenig nachgab.

In Tokio schloss der Nikkei-225 ein halbes Prozent tiefer mit 20 267,05 Punkten.

Aktuell sorgen sich Anleger vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie und deren Folgen für die Wirtschaft. Am Dienstag hatte der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor einer übertrieben schnellen Rückkehr zur Normalität gewarnt. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci in einer Video-Anhörung des Senats. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt US-Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran.

Obendrein ist der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Köpfen der Anleger präsent./mis/fba

(AWP)