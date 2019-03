Aktien Asien: Stimmungsdaten aus China und MSCI-Änderung geben Auftrieb

Der CSI-300-Index , in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, sprang um beeindruckende 2,19 Prozent auf 3749,71 Punkte hoch und verbuchte damit im gesamten Wochenverlauf einen Zuwachs von 6,5 Prozent. Seit Jahresbeginn ist die Rally im CSI 300 ungebrochen und der Kursanstieg summiert sich mittlerweile auf 25 Prozent.

Nach den überraschend eingetrübten Stimmungsdaten grosser chinesischer Staatsunternehmen am Vortag wurden an diesem Tag Stimmungsdaten zu den mittelgrossen privaten Unternehmen veröffentlicht. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe stieg überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte, was für Erleichterung sorgte. Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung, Werte über 50 Punkte auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Zu der sehr positiven Stimmung unter den Anlegern an Chinas Börsen trug zudem bei, dass das Gewicht chinesischer A-Aktien im MSCI Emerging Markets Index kräftig von derzeit 0,7 Prozent auf nun 3,3 Prozent aufgestockt wird.

In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,50 Prozent auf 28 775,36 Punkte zu, womit aktuell im Wochenverlauf ein leichtes Minus zu Buche steht. Seit Jahresbeginn beträgt sein Plus aktuell etwas mehr als 10 Prozent.

In Japan rückte der Nikkei 225 um 1,02 Prozent auf 21 602,69 Punkte vor. Im Wochenverlauf ergab sich so noch ein Plus von 0,8 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Index damit inzwischen sieben von insgesamt neun Wochen gestiegen und legte seitdem um knapp 8 Prozent zu./ck/jha/

(AWP)