Aktien Asien: Technologiewerte belasten Börsen in Asien

Technologiewerte haben am Donnerstag die asiatischen Börsen belastet. Damit orientierten sich die Anleger an ihren amerikanischen Kollegen, die bereits am Mittwoch sich von Technologie-Aktien trennten und den Fokus auf Finanztitel legten. Im Hintergrund brodelte die Nordkorea-Krise weiter. Der japanische Leitindex Nikkei machte seine Verluste im Handelsverlauf allerdings wett und schloss im Plus. Negative Vorzeichen gab es in Festland-China und Hongkong.