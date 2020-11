Aktien Asien: Tokio legt weiter zu - Chinas Aktien schwächeln

Ohne klare Tendenz haben sich am Mittwoch die fernöstlichen Börsen gezeigt. Während es in Festlandchina nach unten ging, stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 auf einen weiteren Höchststand seit fast 30 Jahren. Der südkoreanische Kospi als Leitindex der Börse in Seoul markierte zunächst ein weiteres Rekordhoch, drehte anschliessend jedoch in die Verlustzone.