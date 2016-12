Aktien Asien: Tokio und Mumbai im Minus - Festland-China höher

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (awp international) - Die am Montag geöffneten asiatischen Aktienmärkte haben keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während in Japan und Indien Verluste verzeichnet wurden, endete das Geschäft in Festland-China mit Gewinnen. In Hongkong und Sydney fand kein Handel statt.