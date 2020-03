Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben ihre Kursverluste angesichts der Sorgen der Anleger um die zunehmende Belastung der Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie ausgeweitet. An der Leitbörse in Tokio rutschte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Donnerstag um 173,72 Punkte oder 1 Prozent auf den Schlussstand von 16 552,83 ab.