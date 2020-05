Aktien Asien: Tokio zieht weiter an - Börse Hongkong gibt nach

Die bedeutenden asiatischen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während der japanische Aktienmarkt weiter anzog, gaben die Kurse in Hongkong nach. Nach den Gewinnen am Vortag kam die Aufwärtsbewegung in Asien damit etwas ins Stocken. Für eine vorsichtigere Haltung sorgten die Spannungen zwischen China und den USA wegen der Lage in Hongkong.