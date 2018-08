Aktien Asien: Türkei-Krise sorgt für massive Kursverluste - Flucht in den Yen

Die Sorgen über die Krise in der Türkei sind am Montag auch an den asiatischen Börsen angekommen. An den Handelsplätzen der Region kam es zu teils massiven Kursverlusten. Investoren flüchteten sich in als sicher geltende Anlageformen wie Staatsanleihen und den japanischen Yen. Der Anstieg der Heimatwährung der Exportnation Japan lastete indes auf den Kursen vieler dortiger Hersteller. Am deutlichsten in der gesamten asiatischen Region erwischte es die Vertreter aus den Finanz-, Rohstoff- und Technologiebranchen.