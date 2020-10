Aktien Asien: Überwiegend Gewinne nach ruhigem Geschäft

Die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid sprachen in einem Kommentar von einer vergleichsweise gesitteten Debatte zwischen Trump und Biden. Klare Vorteile habe nach ersten Einschätzungen wohl keiner der Wettbewerber für sich verbuchen können. Damit verteidige Biden seinen Vorsprung in den Umfragen.

Insgesamt sei der Handel in Asien recht ruhig verlaufen, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. In Japan zeigte die Entwicklung der Verbraucherpreise weiter nach unten, wenn auch mit etwas geringerem Tempo. Die Inflation in Japan ist seit Jahrzehnten chronisch schwach. Zusätzlich gedämpft wird sie zurzeit durch konjunkturelle Belastungen infolge der Corona-Pandemie.

Der japanische Nikkei 225 schloss 0,18 Prozent höher mit 23 519,59 Punkten. Der volatile chinesische CSI 300 verlor dagegen zuletzt 0,82 Prozent auf 4738,87 Punkte. In Hongkong zog der Hang Seng im späten Handel um 0,18 Prozent auf 24 831,08 Zähler an. Die Märkte in Südkorea und Indien lagen leicht im Plus./mf/mis

(AWP)