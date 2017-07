Aktien Asien: Überwiegend mit steigenden Kursen - Rückenwind von Nasdaq

In Asien gab es an den Börsen am Mittwoch durchweg positive Vorzeichen. Die guten Vorgaben von den technologielastigen Nasdaq-Börsen gaben den Kursen Rückenwind. Der Nasdaq Composite war am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen. Ausserdem herrsche weiter Optimismus mit Blick auf die chinesische Wirtschaft, so Experten am Morgen. Mit Spannung blicken viele Anleger auf die laufende Berichtssaison und auf die am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan.