Aktien Asien: Überwiegend Verluste - Apple-Ausblick belastet Samsung

An den asiatischen Märkten ist es zum Wochenausklang überwiegend nach unten gegangen. Als Grund nannten Händler vor allem, dass sich Investoren vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag zurückgehalten haben. Zudem wurden die am Donnerstagabend veröffentlichten Zahlen von vielen grossen US-Technologieunternehmen negativ aufgenommen.