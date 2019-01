Aktien Asien: Überwiegend Verluste vor US-Zinsentscheidung

An den Börsen Chinas und Japans ist es zur Wochenmitte vor der geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed überwiegend abwärts gegangen. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, fiel um 0,80 Prozent auf 3168,48 Punkte. In Hongkong hielt sich der Hang Seng mit 27 524,80 Punkten weitgehend stabil. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um rund ein halbes Prozent auf 20 556,54 Zähler.