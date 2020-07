Aktien Asien: Uneinheitlich - Anleger werden vorsichtiger

Die fernöstlichen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. An den australischen und japanischen Märkten kam es zu Verlusten, nachdem die US-Börsen am Dienstag im Bereich ihrer Tagestiefs geschlossen und damit schwache Vorgaben geliefert hatten. Hongkong tendierte dagegen gut behauptet, während es an der chinesischen Festlandsbörse weiter deutlich nach oben ging.