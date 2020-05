Aktien Asien: Uneinheitlich - Chinas Produktionsdaten stützen nicht nachhaltig

Nach einer von Verlusten gekennzeichneten Woche hat Japans Börse am Freitag leicht zugelegt. Unterstützung kam von den US-Aktienmärkten, die am Vorabend deutlich im Plus geschlossen hatten, und von den wieder erstarkten Ölpreisen. Zudem gab es auch aus China positive Konjunktursignale - dort konnten die Börsen ihre Gewinne aber nicht halten und drehten kurz vor Schluss ins Minus.