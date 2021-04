Aktien Asien: Uneinheitlich - Japan im Minus; China und Hongkong im Plus

Die Schwäche in Tokio führten die Strategen der Deutschen Bank um Jim Reid auf die langsame Corona-Impfkampagne in Japan zurück. Dies habe Sorgen vor negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Erholung des Landes verstärkt. Dagegen hätten technologielastige asiatische Börsen wie Hongkong von der Stärke der US-Techwerte profitiert, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an.

Die stärker als erwartet gestiegene US-Inflation im März habe die Finanzmärkte nicht beunruhigt, so Halley. Dafür seien die Erwartungen nicht stark genug übertroffen worden. Die Inflationszahlen seien "nicht als Signal für eine Änderung der Fed-Politik gewertet" worden, hiess es von der LBBW.

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 0,44 Prozent auf 29 620,99 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte dagegen zuletzt um 0,7& Prozent auf 4977 Punkte zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann im späten Handel 1,28 Prozent auf 28 860 Punkte. Auch in Australien und Südkorea ging es nach oben./mf/zb

(AWP)