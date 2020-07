Aktien Asien: Uneinheitlich - Tokio schwächelt vor langem Wochenende

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden, wobei die Abgaben überwogen. Gewinnen an den chinesischen Festlandsbörsen standen Verluste in Japan und Hongkong gegenüber. Damit reagierten die meisten Märkte auf die Vorgaben der US-Börsen, die zum Handelsende etwas ins Straucheln geraten waren.