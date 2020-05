Aktien Asien: Uneinheitlich - Tokio sehr fest, Börse Hongkong gibt weiter nach

Die bedeutenden asiatischen Börsen haben am Donnerstag erneut uneinheitlich tendiert. Während der japanische Aktienmarkt an seine Vortagesgewinne anknüpfte, gaben die Kurse in Hongkong nach. Die angespannte Lage in der Sonderverwaltungszone spiegelte sich damit einmal mehr in der Entwicklung des Hang Seng Index wider.