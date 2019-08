Aktien Asien: Uneinheitliche Entwicklung nach Vortagesgewinnen

Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. In Anbetracht der starken Bewegungen zu Wochenbeginn hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Damit setzte sich eine abwartende Haltung durch. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G7-Gipfel in Biarritz Hoffnungen auf eine neue Verhandlungsrunde im Handelsstreit zwischen China und den USA geweckt, was die asiatischen Börsen am Vortag mit Kursgewinnen quittiert hatten.