Aktien Asien: Uneinheitliche Entwicklung - neue Impulse fehlen

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Während der japanische Aktienmarkt einen Gang zurück schaltete, knüpfte die Börse Hongkong an ihre Vortagesgewinne an. Damit setzte sich die Erholung trotz der weiterhin angespannten politischen Lage fort. Marktteilnehmer verwiesen allerdings auf dünne Umsätze. Trotz der Kursgewinne herrsche eine abwartende Haltung.