Aktien Asien: Verluste - Apples Umsatzwarnung befeuert Konjunktursorgen

An Chinas Börse ist es am Donnerstag angesichts anhaltender Wachstumssorgen weiter abwärts gegangen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel um 0,16 Prozent auf 2964,84 Punkte und der Hongkonger Hang-Seng-Index gab zuletzt um 0,23 Prozent auf 25 075,88 Punkte nach. In Tokio wird nach dem Jahreswechsel immer noch nicht gehandelt.