Aktien Asien: Verluste in China nach der Fed - Yen stützt den Nikkei

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nach einem nur kleinen Zinsschritt in den USA und schwachen Konjunktursignalen aus China mehrheitlich schwächer notiert. Unter den grossen Börsen konnte sich lediglich der Tokioter Nikkei 225 gerade so ins Plus retten. Gestützt vom schwachen Yen, der den japanischen Exporten von Vorteil ist, schloss der schwach gestartete japanische Leitindex knapp mit 0,09 Prozent im Plus bei 21 540,99 Punkten.