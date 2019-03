Aktien Asien: Verluste - Konjunktursorgen ziehen weltweit ihre Kreise

Die tiefroten Kurse an der Wall Street sind am Montag ungebremst nach Asien übergeschwappt. Nachdem der Dow Jones Industrial am Freitag in New York wegen grösser werdender Konjunktursorgen um 1,8 Prozent gefallen war, kamen auch in Fernost die Börsen gehörig unter Druck. Rezessionsängste bestimmen damit neuerdings weltweit die Börsentendenz.