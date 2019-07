Aktien Asien: Verluste überwiegen im Sog der Wall Street - CSI moderat im Plus

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Sie folgten damit der Wall Street, wo es am Vortag ebenfalls bergab gegangen war. Etwas besser hielten sich die Kurse an Chinas Festlandsbörsen. Sowohl in den USA als auch in Europa hatten die Notierungen darunter gelitten, dass Aussagen vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zu Konjunktur und Geldpolitik die Anleger enttäuscht hatten.