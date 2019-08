Aktien Asien: Verluste überwiegend verringert

Die meisten asiatischen Börsen haben am Donnerstag ihre frühen Kursverluste wieder eingedämmt. Die Anleger warteten auf die nächsten Schritte im Handelskrieg zwischen den USA und China, hiess es an den Märkten. Die Stimmung ist verhalten optimistisch, da trotz verbaler Attacken und weiterer Zollandrohungen US-Präsident Donald Trump weiterhin verkündete, dass er an das Zustandekommen eines Deals mit der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft nach den USA glaube.