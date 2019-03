Aktien Asien: Versöhnlicher Wochenstart nach dem jüngsten Kurseinbruch

In Reaktion auf die jüngste Kursschwäche haben Asiens Börsen am Montag mehrheitlich wieder zugelegt. Bereits vor dem Wochenende hatte sich die Wall Street deutlich erholt, die verbesserte Stimmung nahmen die Anleger in der Region nun auf. Derweil warten die Investoren weiter auf einen endgültigen Durchbruch in den US-chinesischen Handelsgesprächen.